$!Pedro Pascal y The Mandalorian modificaron las reglas de los Golden Globes

The Mandalorian fue, sin duda, una de las series más exitosas del año pasado en Disney +. La primera serie live-action de Star Wars se estrenó en 2019 en la plataforma y su final coincidió con el estreno en los cines de The Rise of Skywalker. Y lo cierto es que la serie fue todo un suceso, a tal punto que cambió una de las reglas de los Golden Globes.

Y todo surgió a raíz de la actuación de Pedro Pascal. El chileno fue propuesto por Disney para aspirar a la nominación a mejor actor por su interpretación del mandaloriano, pero la misma fue rechazada y generó la modificación de una de las reglas de elegibilidad para los premios. Desde ahora "las interpretaciones de solo voz no son elegibles en ninguna categoría de actuación", según el anuncio de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood.