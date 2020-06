$!Peter Jackson se despidió de Ian Holm con una emotiva carta

Esta semana se conoció la noticia del fallecimiento de Ian Holm. El actor de 88 años participó en muchísimos proyectos y uno de sus mayores hitos fue su papel de Bilbo Bolsón en la exitosa trilogía de El Señor de los Anillos. Y ahora fue Peter Jackson, el director de la saga, el que se despidió del actor con una emotiva carta en Facebook.

"Me siento muy triste por la muerte de Sir Ian Holm. Ian era un hombre tan encantador y generoso; tranquilo, pero descarado, con un brillo encantador en los ojos", escribió Jackson en un posteo de Facebook, en el que además compartió varias imágenes junto al actor.

"A principios de 2000, antes de comenzar a filmar nuestras escenas de Bilbo para 'El señor de los anillos: La comunidad del anillo', estaba nervioso por trabajar con un actor tan querido, pero inmediatamente me tranquilizó. De pie en el Bag End el primer día, antes de que las cámaras comenzaran a rodar, me llevó a un lado y me dijo que probaría cosas diferentes en cada toma, pero que no debería alarmarme. Si, después de cinco o seis tomas, no me había dado lo que necesitaba, entonces, por supuesto, debería darle una dirección específica. Y eso es exactamente lo que hicimos. Pero, increíblemente, sus variaciones fueron maravillosas. Raramente necesitaba dirección. Nos dio una increíble variedad de opciones para elegir en la sala de montaje", escribió Jackson.