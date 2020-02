$!¿Planeabas un maratón? Mira todas las series canceladas en este 2020

Netflix, el primer gigante del servicio on-demand, tiene un modelo muy particular por el cual muchos de sus proyectos son cancelados abruptamente incluso después de una buena recepción. La empresa compra la totalidad del producto sumado a un 30 por ciento extra para quedarse con todos los derechos de distribución. De esta manera, la productora que realiza el proyecto no puede venderlo en otros mercados.

Son muchas las razones por las cuales una serie es definitivamente cancelada. La más común es porque efectivamente llegaron a su temporada final y ya sabemos que eso se dará en el transcurso del año. Pero hay muchos otros motivos por los cuales se decide no continuar con ellas. El bajo rating, sumado al alto costo de producción es un combo letal para un producto ya sea televisivo o pensado para el streaming.

¿Cómo se reconfiguró el negocio de las series?

Claro que este modelo es más que beneficioso en un inicio. La productora puede costear toda una temporada sin perder dinero y Netflix se asegura el show, pero conforme avanzan las temporadas aumentan tanto los presupuestos como los salarios. Es por esto que a no ser que la serie sea un suceso, casi nunca terminan renovando tras una tercera temporada puesto que la serie pierde potencial de seguir avanzando y además se torna muy costosa.

La aparición de los servicios de HBO, Amazon Prime y Hulu, por mencionar algunos, tensó un tanto más esta ecuación. Sin embargo, con la llegada del gigante Disney+ el escenario parece próximo a cambiar. Tras diferentes compras y fusiones, Disney tiene la exclusividad de la distribución y realización de contenidos que son altamente demandados. Además de sus clásicas películas y series, ha sumado los catálogos íntegros de Star Wars, Marvel y Fox. Y ha demostrado que el lanzamiento de The Mandalorian, la primera serie live-action de Star Wars, ha sido un completo éxito.

Todas estas situaciones son algunas de las razones por las que incluso algunas de tus series favoritas acabarán en este 2020 ¡Aquí te mostramos el listado!

Mindhunter (Netflix) – No tendrá tercera temporada.

Osmosis (Netflix) – Cancelada tras su primera temporada.

Marianne (Netflix) – No tendrá segunda temporada.

The Ranch (Netflix) – La cuarta será su temporada final.

BoJack Horseman (Netflix) – La sexta será su temporada final.

Anne with an E (Netflix / CBC) – La tercera será su temporada final.

Arrow (CW) – La octava será la temporada final.

Supernatural (CW) – La quinceava será la temporada final.

Modern Family (ABC) – La onceava será la temporada final.

Fresh Off the Boat (ABC) – La sexta será la temporada final.

Shameless (Showtime) – La onceava será la temporada final.

Homeland (Showtime) – La octava será la temporada final.

Sorry for Your Loss (Facebook) – Cancelada tras su segunda temporada.

Limetown (Facebook) – Cancelada tras su primera temporada.

The Dark Tower (Amazon Prime) – Cancelada antes de iniciar su producción.