$!Plantas de interior ideales para principiantes

¿Te gustan las plantas pero sientes que no tienes la experiencia para su correcto cuidado? Aquí listamos algunas plantas de interior fuertes, longevas y resistentes a los cambios, que son ideales para iniciarte en el camino de la jardinería.

Sansevieria: conocida como Lengua de tigre, puede sobrevivir temperaturas altas y bajas. Es resistente a las plagas y tiene largas hojas verticales con un diseño atigrado. Fácil de mantener, es ideal para novatos y limpia el aire del ambiente.

Helechos: resistentes, no necesitan de mucho mantenimiento. No toleran el frío, lo que los hace ideal para interiores. Necesitan humedad pero no en exceso, para no pudrir sus raíces. Es fácil identificar cuando esto ocurre: sus hojas se tornan amarillas.

Lazos de amor: conocidas como cintas, es resistente, duradera y está preparada para pasar días sin agua. Durante el invierno necesitan un riego moderado.