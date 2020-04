$!Por estas razones no deberías lavarte el pelo antes de dormir

Seguramente más de una vez te habrás ido a dormir con el pelo apenas lavado, ¿no es verdad? Ya sea por falta de tiempo, porque has hecho todo a las apuradas o incluso por flojera, alguna vez te habrá sucedido esto. Bueno, si ha sido algo eventual, no hay ningún problema. Pero realmente no es bueno si lo haces un hábito, ¿sabías?

Lavarte el pelo de noche e irte a dormir cuándo todavía está húmedo no es nada conveniente, pero no solo tiene que ver con la salud de tu cabello. En primer lugar, si está mojado, tu pelo se enreda más fácilmente y puede quebrarse o incluso caerse.

Pero además, si te vas a dormir con el pelo mojado y haces de esto un hábito, podrías propiciar que aparezcan hongos en tu cuero cabelludo. Si esto sucede, no sólo interrumpirás cualquier tratamiento que estés haciendo en tu cabello, sino que podrías provocar un problema de salud más grave.