$!Por qué deberías comer tu pasta “al dente”

En Italia no conseguirás comer la pasta si no es "al dente", pero ¿sabes qué significa este término? Quiere decir que la pasta no está del todo cocida. Mucha gente cree que comer la pasta de esta manera es poco saludable, porque es más indigesta. Y si bien esto es verdad, esta es la razón que justamente hace que sea aún más saludable, ¿puedes creerlo?



La clave es el almidón

El almidón proporciona a nuestro organismo una gran cantidad de energía. Y si la pasta no está del todo cocida, el almidón se desprende de forma gradual y se digiere más lentamente. Y esto supone varios beneficios.



Disminuye el índice glucémico