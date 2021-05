$!¿Por qué el sémen puede producir ardor en tu zona íntima?

El sémen masculino contiene una proteína llamada PSA que provoca ciertas molestias en la mujer, tales como, ardor, picazón y enrojecimiento de la vagina. Esto sucede cuando durante la relación sexual no se utiliza preservativo como método de protección. La reacción anormal ante la proteína del sémen no suele ser muy común, pero en caso de que padezcas este problema las molestias suelen ser intensas y debes acudir a un especialista para que el cuadro no se complique y perjudique tu salud ginecológica.

Las manifestaciones clínicas del rechazo al sémen por parte del sistema inmune se producen, en la mayoría de los casos, de manera inmediata luego de manetener relaciones sexuales o, en otros casos, suelen aparecer a los 15 minutos. Entre los síntomas más comunes y frecuentes se encuentra el ardor, el cual produce una sensación de quemazón en la zona vaginal.