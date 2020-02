$!Por qué Facebook pretende pagarle a sus usuarios por sus grabaciones de voz

La red social Facebook pagará a los usuarios por sus grabaciones de voz, que la compañía empleará para mejorar su tecnología de reconocimiento de voz, con un nuevo programa dentro de su aplicación Viewpoints.

La compañía de Mark Zuckerberg​ permitirá que los usuarios envíen sus grabaciones de voz a través de una iniciativa llamada "Pronunciaciones" en su aplicación de investigación de mercado Facebook Viewpoints.

Los que deseen formar parte del programa, deberán grabarse diciendo "Hey Portal" y el nombre de uno de sus amigos de la red social. Cada usuario podrá hacerlo con hasta diez amigos y deberá grabar cada uno dos veces, según reveló el sitio The Verge.

Sin embargo, Facebook no pagará mucho por estos audios. Cada grabación ofrece al usuario 200 puntos para la aplicación Viewpoints y hasta que no obtenga mil puntos, no podrá transformarlos en dinero.