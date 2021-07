$!Por qué faltan algunos títulos del 2021 en HBO MAX

Los títulos son los siguientes: The Suicide Squad, The Matrix 4, Dune, Godzilla vs. Kong, Space Jam: A New Legacy, Cosas pequeñas, Judas y el Mesías Negro, Tom & Jerry, Mortal Kombat, Los que me desean morir, El conjuro: El diablo me hizo hacerlo, In The Heights, Reminiscence, Malignant, The Many Saints of Newark, King Richard y Cry Macho.

¿Entonces por qué no están si algunas de esas películas ya se estrenaron? Porque, tal cual lo confirmaron al momento del anuncio, la simultaneidad de disponibilidad de esas películas tanto en la pantalla grande como en la plataforma es exclusiva para los Estados Unidos.