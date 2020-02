$!¿Por qué festejamos Carnaval?

Si todavía sientes curiosidad, no te puedes perder esto. En relación a este tema, ¿sabías que hay datos increíbles sobre los carnavales? Sí, leíste bien. Hay datos que hacen particular a algún que otro festejo y a este especialmente.

Por ejemplo, Argentina es el país cuyos carnavales son los más altos del mundo, ¿puedes creerlo? Particularmente el más alto se realiza a 4.220 metros sobre el nivel del mar en San Antonio de los Cobres, provincia de Salta.

Otro carnaval particular es el de Alemania. Si lo considerabas un país que no festeja no estás en lo correcto. Lo distintivo que tienen es que no cuentan tanto la elección de la fecha con un cariz religioso, sino que en algunos se inicia el 11 del 11 a las 11 horas 11 minutos. Súper particular este carnaval, ¿no te parece?

Otra cosa para saber es que hay carnavales que, en su momento, fueron cancelados por gobiernos de facto en los distintos países y, a la vuelta de la democracia el efecto del carnaval fue tan fuerte que se restituyeron.

¿Conocías toda esta información sobre los carnavales y sus significados? Es hora de que aproveches para descansar pero también aprendiendo un tema nuevo.