$!Por qué hay personas que siempre tienen las manos frías

Seguramente has conocido algunas personas que a pesar de que haga muchísimmo calor tienen las manos heladas, ¿no es cierto? Pues aunque no lo creas, esto puede tener que ver con que su organismo los está alertando de un problema médico subyacente que no deberían desatender, ¿sabías?

Muchas de las personas propensas a tener las manos frías, aún en ambientes cálidos, tienen problemas relacionados a la ansiedad. Así como a algunas personas les sudan las manos y los pies, otras directamente tienen esta reacción y podría significar un problema mayor. Es que un enfriamiento excesivo de las manos o de los pies podría indicar una alteración del riego sanguíneo. Y algunas de estas causas relacionadas a la ansiedad pueden tener que ver con una baja presión arterial o un cuadro de hipertensión.

Pero las causas también podrían ser otras