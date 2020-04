$!Por qué motivos pueden fallar los métodos anticonceptivos

Como muchas otras cosas, tienen fallas, y eso trae grandes riesgos de un embarazo. Si no lo sabías presta atención a las posibles causas de fallos en estos procesos. ¡No te vas a arrepentir de saberlo!

Traer un hijo al mundo es una cosa seria, y puede que quieras evitarlo por el momento a toda costa, por eso recurres a métodos anticonceptivos. Pero si hay algo que debes saber es que no son cien por ciento efectivos.

Existen diversas razones por las que no quieras tener un niño y aun así disfrutar el placer de una relación sexual. Puede ser la edad o condiciones físico-psico-sociales que te hayan ayudado a entender que te falta mucho para estar cómoda en el lugar de madre o padre.

Si alguna vez pensaste que podías tomar dos juntas, o que puedes hacerlo a cualquier hora, te decimos que esto no está bien. La idea de las pastillas es tomarlas todos los días a la misma hora para que el cuerpo esté acostumbrado siempre a la misma hormona, pueda procesarla y de esa manera inhibir un embarazo. ¡Pon una alarma para no olvidarte!

Esto aplica tanto a la caja de pastillas anticonceptivas tanto como el preservativo. Si lo usas luego de la fecha de vencimiento, es muy probable que la pastilla no haga el efecto deseado y que el preservativo tenga más chances de romperse, ¿sabías? Mejor no tentar a la suerte y siempre revisar el método anticonceptivo que usarás.

Así como hacemos con ciertas comidas o medicamentos, los mismos cuidados debemos tener con este rubro. Que los elementos no están muy fríos o calientes, o que no estén expuestos al sol o al aire libre, garantiza que todo salga bien cuando los uses. Por favor, ¡no los dejes en cualquier lugar!



Medicamentos