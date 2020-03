$!¿Por qué no deberías dejar que tu bebé se duerma llorando?

¿Te cuesta lograr que tu bebé duerma toda la noche?, no eres la primera persona a la que le sucede, ¿sabías? Pero si acaso tenemos una primera recomendación para hacerte es identificar todas las frases que oirás al respecto y que no son nada amigables con una crianza respetuosa. Hay muchas, ¿no es cierto? "Si duerme en tu cama, no lograrás que duerma solo", "Llora para manipularte", son solo algunas de esas frases hechas que debemos evitar.

En segundo lugar, debes moderar tus expectativas como madre. Porque si pretendes que tu bebé de 4 meses no se despierte en toda la noche, pues te vas a frustrar rápidamente. El niño no tiene la culpa en despertarse 2, 3, 4 o 5 veces incluso. Las expectativas altas solo las ponemos los padres, ¿sabías?

Incluso habrás oído o leído una recomendación que indica dejar a tu bebé solo, durante toda la noche, incluso si se despierta y llora. Este método hasta tiene un nombre y se llama Duérmete Niño, pero debes saber que si dejas llorar a un niño por un tiempo prolongado tiene consecuencias concretas.

¿Qué sucede si lo dejo llorar?