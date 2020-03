$!¿Por qué no deberías tratar a tu perro como a una persona?

Amamos a nuestras mascotas y nos encanta demostrarle nuestro cariño, ¿no es cierto? Incluso hablamos con ellos, jugamos y compartimos muchísimos momentos de nuestra vida cotidiana. Pero lo que no debemos hacer es humanizarlos, porque podríamos estar ante un problema a futuro

¿Qué es el antropomorfismo canino?

Cuando nuestros perros generan un desequilibrio emocional, generalmente deriva en problemas de comportamiento. Allí es cuando llegan los destrozos, cuando se muestran agresivos a otras personas, a otros perros o incluso hacia ti, cuando ladran por cualquier cosa y en exceso o cuando muestran signos de depresión.

¡Esto no significa que no tengas una buena relación con tu mascota ni puedas mostrarle tu cariño! Solo se trata de ser prudentes y estar, a veces, más atentos a nuestro propio comportamiento hacia ellos que al de ellos con el resto del mundo. Y hay sencillos principios para poder tener una excelente relación con nuestra mascota y no generar este tipo de problemas.