$!Por qué no debes dejar los platos sin lavar

Muchas personas dejan los platos sin lavar y apenas los remojan con agua en jabón. Puede parecer una práctica inofensiva, pero en realidad trae aparejados muchos riesgos ¡Mira!

Si a la mañana siguiente los pones de inmediato a lavar, no habrá demasiados problemas, siempre que tengas un lavavajillas. Si no lo tienes, lo ideal sería dejarlos limpios la noche anterior. No pasará nada si es algo eventual, pero si es un hábito puedes tener muchos problemas.

Lo que nunca hay que dejar sin lavar son las tablas o cuchillos para preparar carne cruda, especialmente pollo. Estos elementos podrían tener un alto riesgo de estar contaminados con campylobacter, la causa más común de intoxicación por alimentos.

Siempre lava tus platos y tus trastos la noche anterior. Además, vamos, que será mucho más práctico que tener que despertarte e iniciar tu día con esa tarea, ¿verdad?