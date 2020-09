$!Por qué no están todas: 3 películas del UCM no están en Disney +

Disney confirmó recientemente que su plataforma de streaming Disney + llegará a Latinoamérica en noviembre. Esto ha sido una gran noticia para los fanáticos no solamente de las películas de Disney, sino de todo el catálogo que la empresa tiene debido a sus adquisiciones. Hoy Disney posee los derechos de Marvel, LucasFilms, National Geographic y Pixar, entre otros.

En el caso de los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel, la llegada de Disney + es ideal para aquellos que quieran ver todos los títulos que Marvel lleva estrenados. Sin embargo, así como en los Estados Unidos, habrá 3 películas que quedarán afuera de este lanzamiento. Se trata de The Incredible Hulk, Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

En el caso de las películas de Spider-Man tiene que ver con que los derechos del personaje y su distribución aún pertenecen a Sony Pictures. Pero lo referido a Hulk es más llamativo. Durante más de una década, los derechos del personaje han pertenecido a Universal. Disney los recuperó recientemente, pero aún no poseen los derechos de distribución.

Así que ya sabes, estas películas deberás buscarlas en algún otro servicio por el momento.