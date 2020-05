$!Por qué puede sangrar la nariz

El sangrado nasal generalmente tiene motivos que no requieren alarmarnos. A veces puede ser por un pequeño golpe o una pequeña herida. El problema es cuando esta situación es frecuente o duran más de 10 minutos. Si te sucede algo de esto, debes consultar a un médico para que te indique qué hacer. Si esto último no te sucede, aquí te contaremos algunas de las razones más comunes por las que puede sangrarte la nariz.

Son crecimientos blancos, no cancerígenos, que se originan en las fosas o senos nasales como si fuesen gotas. Generalmente no causan síntomas, pero si se irritan demasiado pueden sangrar. Pueden quitarse con cirugías muy sencillas.

Cuerpo extraño en la nariz

No es el factor más común, pero puede suceder. Si tienes los senos nasales inflamados por alguna razón, podrías no notar si algún objeto pequeño ingresó en tu nariz. Si accedes con facilidad al objeto, podrás retirarlo para que no dañe las paredes interiores de tus senos nasales. Si no llegas a él, deberías acudir a un médico.

Otras razones

Los cambios bruscos de temperatura, generalmente cuando se trata de temperaturas altas, puede generar cambios en tu presión sanguínea y un leve sangrado. Debes atender esta condición, pero no es algo que deba preocuparte en extremo.