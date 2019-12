$!¿Por qué se genera la caspa? La respuesta

La mayoría de la gente tuvo caspa alguna vez en su vida, y si tú eres la excepción debes saberlo: ¡qué suerte has tenido! La verdad es que no hay nada de malo con la caspa, pero es súper incómoda y bastante antiestética, especialmente si vistes ropa oscura que haga contraste con ella cuando cae sobre tus hombros. Parece desagradable, pero, una vez más, no es nada antihigiénico ni algo por lo que debas preocuparte mucho. Si quieres saber un poco más al respecto, ¡continúa leyendo! Te daremos algunas claves para comprender su naturaleza y otros datos interesantes para desmentir ciertos mitos.

Lo importante: ¿qué es la caspa y por qué la tienes?

Su nombre oficial es, en realidad, pityriasis simplex capillitii, pero claramente es un poco complicado para decirle así. La caspa no es más que piel muerta que se desprende del cuero cabelludo, así como lo hace de cualquier otra parte del cuerpo. Cuando la piel crece, va empujando las capas más viejas hacia el exterior hasta que finalmente caen en forma de hojuelas que suelen ser demasiado pequeñas para verlas a simple vista. Generalmente, todo el proceso tarda alrededor de un mes, de modo que cada más o menos 30 días vas perdiendo ese estrato inútil casi sin darse cuenta. Sin embargo, hay gente que atraviesa eso en menos tiempo, especialmente en la zona del cuero cabelludo, cuando puede tardar incluso la mitad, por lo que la piel muerta se va acumulando muy rápidamente y se termina por caer en hojuelas más grandes y visibles. Entonces, las causas de la caspa son aquellas que alteran el crecimiento normal de la piel en el cuero cabelludo, y para esto hay varias razones. La más común se da por el crecimiento acelerado del hongo Malassezia furfur, que a su vez altera el período de crecimiento natural de la epidermis ¡Pero que nadie se asuste! Este hongo está siempre presente en la piel y es perfectamente normal. Además, el que se desarrolle velozmente no suele implicar más que la creación de caspa.

Otras causas están asociadas a cosas que probablemente ya hayas escuchado, pero que no están muy estudiadas en profundidad. Entre ellas, quizá valga la pena nombrar a: el estrés (un clásico); alergias a ciertos alimentos; los incómodos momentos de transición entre una estación y otra; transpiración excesiva y el uso de jabones alcalinos, o sea, de pH alto (ya ves lo importante que es tener un champú adecuado). Al contrario de lo que se la mayoría cree, la caspa no se produce cuando tienes el cuero cabelludo seco, aunque los climas poco húmedos y fríos pueden agravar los síntomas. Por otro lado, la caspa no está relacionada con la caída del cabello, así que no te preocupes.

Tratamiento