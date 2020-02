$!¿Por qué se llama así? A qué le debe su nombre el Coronavirus

No hay lugar ni ámbito en el que no se hable del Coronavirus, ya sea en tu hogar, en tu espacio de estudio, en tu trabajo ¡incluso en tus cenas con amigos! Todos estamos atentos a las noticias que llegan desde todas las partes del mundo y las últimas novedades. Pero ante tanta información, hay mucha que se nos ha pasado ¿Te has preguntado incluso por qué se llama así el Coronavirus? Aquí te contamos la razón.

¿Qué es el Coronavirus y a qué le debe su nombre?

Empecemos por ser precisos: se trata de los Coronavirus y no el Coronavirus. Es que es el nombre genérico con el que se conoce a un grupo de virus, muy comunes entre los animales y que puede transmitirse de animales a humanos, lo que se conoce como transmisión zoonótica. Son un género ARN de vertebrados de Coronaviridae. El nombre deriva de la apariencia que toma bajo el microscopio electrónico: parece estar coronado por un anillo de estructuras redondeadas.

¿Pero cuál es su nombre?