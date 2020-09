$!Por qué se te cansa la vista y cómo puedes resolverlo

Después de los 40 años, muchas personas comienzan a padecer presbicia o vista cansada. Esto se debe a una pérdida gradual de flexibilidad del cristalino, sumado al debilitamiento de los músculos que lo controlan.

En primer lugar debemos decirte que no se trata de una enfermedad, sino del lógico deterioro del mecanismo que tiene el ojo para enfocar las imágenes independientemente de la distancia. Y lo cierto es que hay pocas medidas para evitar y retrasar que esto suceda, más que estirar el brazo y alejar lo que no llegas a leer de manera correcta para regular la distancia. Cuándo esto deja de funcionar, la única alternativa son los lentes.

La hipermetropía aparece en la niñez y generalmente disminuye, pero para estas personas la presbicia suele llegar antes que en el resto. En el caso de las personas con miopía, éstas ven bien de cerca al quitarse los lentes. Sin embargo, los oftalmólogos recomiendan que también corrijan la vista con lentes para evitar que el cerebro elija leer de manera monocular, con un único ojo.

¿Y qué pasa con las pantallas? No son las responsables de la presbicia, pero si son las que generalmente la ponen de manifiesto de manera anticipada. El problema no es la pantalla, sino que se produce el cansancio por mantener la atención y no parpadear. Por eso, al menos cada 20 minutos debes relajar tu vista.