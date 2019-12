$!¿Por qué solo puede generarnos cosquillas otra persona y no nosotros mismos?

¿Eres de los que las encuentran casi placenteras, de los que las pueden soportar con un poco de humor o de los que odian de todo corazón a los graciosos que quieren hacerte cosquillas? Hay gente más sensible a estos estímulos que otra y eso está perfecto, pero, ¿alguna vez intentaste hacerte cosquillas a ti?

Si lo hiciste, entonces sabrás que no parece ser posible, y si no, ¡inténtalo! Puedes pasar tus dedos por la planta de tus pies, axilas, barriga o lo que quieras; verás que ese sentimiento incómodo que te generan otras personas no es el mismo cuando quieres hacértelo tú. No podemos hacernos cosquillas a nosotros mismos y aquí te explicamos por qué.

¿Qué son exactamente las cosquillas?

Técnicamente existen dos tipos de cosquillas, que incluso se perciben a través de dos receptores nerviosos distintos: la knismesis y la gargalesis.

La knismesis es mucho más leve y puede tener una pequeña sensación de picor. Puede generarse con los dedos o, por ejemplo, una pluma o algo por el estilo. También la causan insectos que se posan sobre nuestra piel, lo que podría explicar la función de este fenómeno: alertarnos sobre posibles intrusos no deseados para quitarlos. De hecho, tan pronto como sentimos algo caminando por nuestras extremidades, nuestro primer instinto es sacarlo de un manotazo.