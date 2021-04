$!Por qué y de qué manera el azúcar daña tu piel

Si lo que quieres es cuidar tu piel no se trata solo de una rutina de hidratación, de limpieza y de belleza. Se trata también de los cuidados preventivos que hay que implementar y muchas veces estos están relacionados a la salud en general. Aquí hablamos sobre el consumo de azúcar.

Si no cuidas tu alimentación, consumes azúcar en exceso, pero además no cuidas otros hábitos, tu piel sufrirá muchos daños. Aunque no lo creas, usar demasiado jabón puede ser dañino si tu piel ya está debilitada por el consumo excesivo de azúcar. Es que el jabón termina eliminando con mucha más facilidad la capa córnea, la externa de la piel, que es la que funciona como capa protectora.

Debes utilizar jabones neutros o aquellos que tengan productos de origen natural como los aceites vegetales. Estos tienen menos componentes químicos que el resto de los jabones.

¡Tampoco deberías bañarte con agua demasiado caliente! Si consumes azúcar en exceso, como ya dijimos, tu piel estará más debilitada y las temperaturas altas causarán flacidez, resequedad e incluso prurito. Lo ideal es templar el agua entre fresca y tibia.