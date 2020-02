$!Premios Óscar: el ganador a mejor cortometraje documental, una historia de empoderamiento

Una de las sorpresas en los Óscar fue el premio para Mejor Cortometraje Documental. La estatuilla fue para el documental británico Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl), cuya traducción literal es Aprendiendo a andar en skate en una zona de guerra, si eres una chica. Si bien venía de ganar el BATFA, ha sido toda una sorpresa para un video de skate. ¿Pero es solo eso?



Una historia de empoderamiento

El documental cuenta la historia de Skateistan, una organización benéfica que inició sus actividades en 2007 como una escuela de skate para niñas de barrios pobres en Kabul, Afganistán. Allí las niñas aprendían a leer, escribir y por supuesto a patinar. Y esto no es un detalle menor puesto que en Afganistán no está permitido que las mujeres participen en actividades deportivas.