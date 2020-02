$!Premios Óscar: Parásitos, de Mejor Película a una serie con Mark Ruffalo

Está claro que el papel del gigante verde de Los Vengadores le ha dado una trascendencia internacional inesperada a Ruffalo, luego de que Edward Norton encarnara al personaje en la única película en solitario del personaje en el Universo Cinematográfico de Marvel. Pero si algo tiene Ruffalo es versatilidad: ha sumado tres nominaciones a los Óscar por Spotlight (2015), Foxcatcher (2014) y The Kids Are All Right (2010).





¿Pero de qué tratará la serie?

La película Parásitos expresa de manera exacerbada las diferencias entre las clases sociales, como consecuencia de un capitalismo cruel. Pero no hay mayores precisiones sobre la serie: si se sabe que además de Bong Joon-ho, McKay y las negociaciones con Ruffalo, reunirá al mismo equipo creativo y tendrá no más de 6 capítulos.