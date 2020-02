$!Premios Óscar: ¿Por qué Billy Porter fue tendencia en la edición 2019?

En una entrevista a Vogue, el propio Porter eligió dar cuenta de los motivos de su elección de vestuario: "Si eres negro y gay, la masculinidad de uno está en duda. Lidié con la homofobia por mis elecciones de ropa. Cuando conseguí mi primer trabajo en A&M Records, fui silenciado durante mucho tiempo. Trataba de encajar en lo que otras personas pensaban que debía ser".

El actor llegó con un look más que llamativo: un vestido largo y negro, con forma de esmoquin en la parte de arriba y una falda de vuelo, diseño exclusivo de Christian Sirano. Además llevó zapatos de Rick Owens y joyas de Oscar Heyman. Posó primero en solitario y luego lo hizo con su marido, Adam Smith. ¿Pero por qué utilizó Porter este outfit?

"Me encuentro en una posición en la que estoy invitado a alfombras rojas y creo que tengo algo que decir a través de la ropa que uso. Mi objetivo es ser una pieza de arte político ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué significa eso? Las mujeres llevan todos los días con pantalones, pero en el momento en que un hombre usa un vestido, se rasgan las vestiduras", agregó el protagonista de la serie Pose.

Porter buscó, además, invitar a un desafío colectivo: "Esta industria se disfraza de inclusiva, pero los actores tienen miedo a jugar, porque si se salen del status quo, podrían ser percibidos como femeninos y, como resultado, no obtendrían ese papel de tío, o el papel de superhéroe. Y esa es la verdad. Me he enfrentado a ella".

En febrero de 2019, Porter había sido noticia por un discurso en el canal Logo cuestionando a Donald Trump por no hacer mención alguna a la comunidad LGBTQ+. Este 4 de febrero ha repetido su aparición para dar cuenta de la situación de la comunidad.

"Nuestra nación está atravesando una crisis sin precedentes. El año pasado les hablé de la fuerza de nuestra unión, pero ahora en 2020 tengo que decirles que nuestra responsabilidad como ciudadanos nunca ha sido más evidente. Este año tenemos la chance de corregir el curso. Nuestra nación sobrevivió al primer término del gobierno de Donald Trump pero quién podría decir lo que un segundo término podría hacerle a este país, a la democracia y realmente al mundo entero", inició.

Pero, al igual que en 2019, apuntó directamente a Trump: "Dice ser amigo de la comunidad LGBT pero reveló sus verdaderos colores en cada maliciosa oportunidad que ha tenido. Cada acto de amabilidad golpea a la crueldad, cada acto de empatía vence al anatismo, cada acto de coraje actúa en contra de la cobardía y el egoísmo y cada acto de amor es un acto en contra del odio. Tenemos una lucha difícil, pero se que podemos ganar. No tenemos otra opción que ganar. Seamos responsables de cada uno de nosotros y del futuro de todos".

¡Mira el video!