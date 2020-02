$!Presta atención a estas señales y sabrás si tu pareja no está funcionando

Levinger también indica que esto no siempre pasa, de hecho hay parejas que duran para siempre, ¿no es cierto? Pero cuando sucede, principalmente desaparece la intimidad, el deseo, el cariño y la confianza. Aunque no siempre implica una ruptura, puesto que algunos matrimonios incluso se mantienen por los hijos o se extinguen porque fallece alguno de los dos.

Aquí Levinger es muy preciso al marcar que no siempre se produce esta fase. Pero principalmente, cuando sucede, se caracteriza por la falta de satisfacción.

La pareja se consolida y hay un compromiso a largo plazo. Se asume que no hay límites ni duración que le ponga fin a la pareja y se consolida la confianza.

¡No! Es justamente lo que estamos diciéndote, tu pareja no tiene porque terminarse. Pero si es clave poder identificar algunas señales que te darán la pauta de que algo está fallando o que, llegado el caso, efectivamente el vínculo ya no funciona. Y estas señales están ligadas a lo que comentábamos más arriba.

Pasas poco tiempo en pareja

Ya no comparten muchas actividades y pasan más tiempo con amigos o familiares. No es malo per sé, todo lo contrario. Pero cuando siempre se prioriza esto por sobre el tiempo en pareja, es un alerta. Incluso cuando cada vez que comparten tiempo juntos siempre hay una tercera persona. Esto podría indicar aburrimiento o apatía respecto a los momentos cotidianos.

Sientes que solo uno de los dos demuestra interés

Seas tú o tu pareja, solo uno de los dos envía mensajes, hace planes, propone ideas. Se nota demasiado cuando es solo uno el que le presta atención al otro, el desequilibrio se hace evidente. Pero podría pasar por parte de los dos.

No hay relaciones sexuales