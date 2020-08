$!Primer adelanto del final de la temporada de The Walking Dead

Hay novedades en AMC y se pudieron ver en la Comic-Con At Home. Así como se presentó el adelanto de la nueva temporada de Fear the Walking Dead, también se anunció oficialmente el regreso de The Walking Dead. La serie volverá a las pantallas el 4 de octubre, con 6 episodios adicionales a los planteados originalmente.

Sin embargo, hubo una mala noticia para los fanáticos de esta longeva serie. Es que para la siguiente entrega del show habrá que esperar hasta la segunda mitad del 2021, mientras se aguarda que las producciones retomen el trabajo que se vio pausado por la pandemia.

También hubo un nuevo avance de lo que podemos esperar para la serie ¡Mira!