$!¡Primer avance de Sandman!

En este avance vemos finalmente a Tom Sturridge como Dream, el personaje principal también conocido como Moprpheus. En 1916, Dream es capturado durante un ritual oculto, que lo atrapa durante más de un siglo. Finalmente, al salir de su prisión en 2021, Dream se propone restaurar el orden en su reino de los Sueños.

La adaptación de Netflix de The Sandman está protagonizada por Tom Sturridge (Sweetbitter, Velvet Buzzsaw) como el personaje principal, así como una gran cantidad de actores de renombre. Gwendoline Christie y Charles Dance de Game of Thrones aparecen como Lucifer y Roderick Burgess respectivamente. Boyd Holbrook (Logan), Kirby Howell-Baptiste (Killing Eve, Infinity Train), Stephen Fry (Blackadder, QI) y Jenna Coleman (Doctor Who) se encuentran entre las otras estrellas del programa.