$!¿Primer empleo? 5 consejos para conseguir un trabajo sin experiencia

Aunque no lo creas, muchas empresas hoy no prestan atención a tu titulación ni a los estudios que hayas realizado, sino que se enfocan en tus habilidades y el valor agregado que puedas darles si te contratan. Busca y resalta tus puntos fuertes en tu currículum, menciona si se te da hablar en público, si has hecho trabajos de voluntariado, si has tenido la chance de estudiar en el extranjero y tienes proficiencia en idiomas. Detalla todos estos aspectos con suma precisión. Utiliza plantillas como las que puedes encontrar en Canvas y arma un currículum que sea vea bien bonito.

Investiga la posibilidad de hacer prácticas profesionales