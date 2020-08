$!Primera imagen de los Eternals muestra a un Celestial con vínculos con Guardians of the Galaxy

Se ha filtrado una nueva imagen de Eternals, una de las nuevas películas del Universo Cinematográfico de Marvel y lo cierto es que ha dejado varias pistas respecto a lo que podemos esperar de esta cinta. En principio, podemos identificar que un personaje que ya vimos en Guardians of the Galaxy podrá volver para esta película.

Pero detrás de lo que parece ser el equipo completo de los Eternals vemos lo que sin dudas es la cabeza de Eson the Searcher, uno de los Celestiales más poderosos dentro de Marvel. Este personaje ya apareció en Guardians of the Galaxy, cuando El Coleccionista le explicaba al equipo que Eson fue el anterior propietario de la Gema del Poder, la cual tenía en su bastón. Los patrones de las luces en su cabeza hacen que sea inconfundible que se trata de este personaje.

Es posible que esta película explique porque perdió la posesión de esta Gema del Infinito. De hecho, Eson podría ser el Celestial que descubre la Tierra y el que inicia la experimentación con el ADN humano para crear a los Eternals.