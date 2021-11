$!¡Primera imagen de The Mandalorian 3!

Hace apenas unos días, Carl Weathers confirmó en su cuenta de Twitter que The Mandalorian 3 había comenzado su rodaje. Y ahora se dieron a conocer las primeras imágenes de la tercera temporada.

La serie, creada por Jon Favreau y Dave Filoni fue una de las primeras series originales de Disney + y tuvo un enorme recibimiento, siendo una de las mejores producciones de Star Wars desde que Disney se hizo con la franquicia.

Hasta el momento no se tiene una posible fecha de lanzamiento, pero es casi un hecho que primero llegarán otras series live action como The Book of Boba Fett, Andor y Obi-Wan Kenobi.