$!Principales diferencias entre vegetarianismo y veganismo

El veganismo va mucho más allá del pensamiento de no lastimar animales que piensa el vegetariano. Si para generar un producto hay que generar dolor en un animal o incluso matarlo, las personas veganas no utilizarán este producto. Pueden ser cosas como ropa o maquillaje, por ejemplo.

Como el vegetarianismo es un concepto muy amplio, en él puede caber el veganismo ¿sabías? Con esto, lo que queremos decir es que el vegetarianismo puede contener el veganismo, pero no al revés. Los vegetarianos pueden no comer, además, lo que no comen los veganos, pero los veganos no pueden hacerlo porque su alimentación es más reducida.

Una diferencia importante que existe entre dos grupos es que los vegetarianos pueden consumir productos de origen animal. Si bien no comen carne, pueden consumir productos derivados del huevo, lácteos y tanto derivados del huevo como de la leche, ¿sabías? Los veganos, en cambio, tratan de no consumir ningún producto de origen animal.

¿Sabías que el objetivo del vegano no es no comer materia orgánica que no sea de origen vegetal, sino no causar dolor a los animales? Por lo tanto, mucho especialistas piensan que podría pasar si en el futuro se logra producir sin lastimarlos, ¿no te parece una buena pregunta? En cambio, el vegetarianismo es un tipo de dieta en donde no se consume carne, independientemente de su origen.

¿Conocías estas diferencias entre el veganismo y el vegetarianismo? ¿Alguna vez probaste alimentarte de alguna de estas maneras? Queremos saber todo al respecto.