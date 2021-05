$!¿Problemas de pareja? Errores comunes y evitables en la comunicación

Errores comunes en la comunicación de la pareja

¡No den las cosas por hecho! El principal error a la hora de tener problemas de comunicación es no comunicarse: No pedir, no comunicar, no valorar, no reforzar las cosas que nos gustan, no agradecer. De hecho, funciona de igual manera en sentido contrario. Si damos por hecho que la otra persona conoce las cosas positiva de la relación y no nos molestamos en resaltarlas, puede acarrear un conflicto.

¡Pide perdón! Muchas personas, por coraje, por capricho o por enojo no pide perdón. Cuesta reconocer los errores, es cierto, pero es mucho más fácil si partimos de una premisa sencilla, fácil, concreta y veraz: no siempre tenemos razón.

Respeta los espacios: Sea que convivan o que no lo hagan, todos tenemos nuestros espacios personales. Está bien hacer cosas juntos, pero nadie debería ofenderse si algunos planes se prefieren hacer en solitario o incluso con otras personas.

¡Escucha! A la hora de comunicarse, principalmente en una discusión, es muy habitual que no escuchemos a la otra persona. En la cabeza ya tenemos procesado lo que queremos decir y cómo y ni siquiera prestamos atención a lo que la otra persona está diciendo.

Observen estos consejos juntos y pónganlos en práctica. Seguro que algunas cosas comenzarán a cambiar.