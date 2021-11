$!Pros y contras de la depilación facial

Para realizar la depilación existen varias técnicas, las cuales trabajan de manera diferente. Por un lado, la depilación a base de láser se considera la más adecuada, ya que su acción es definitiva con el transcurso de las sesiones. Otra de las técnicas, es con cremas especiales para la zona del rostro, la cual es más sensible que el resto del cuerpo, pero su efecto no es progresivo.

La depilación a base de cera posee beneficios y contraindicaciones, según las especialistas. Por un lado, permite eliminar el vello indeseado, pero también existe riesgo de dañar los poros y quemar la piel, así como también, dilata los vasos sanguíneos y puede provocar piel rosácea.

La técnica más beneficiosa y que no genera demasiadas alteraciones, es con pinzas adecuadas para cada zona. Si bien, este tipo de depilación no suele quitar todos los vellos en el rostro, no implica riesgos que comprometan la salud de la piel. Las especialistas indican que la depilación debe ser lo menos invasiva posible, para preservar el bienestar de la piel y evitar irritaciones.