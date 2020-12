$!Protagonista de The Umbrella Academy anunció que es transgénero

Elliot Page, nominado al Oscar por películas como Juno y X-Men: Days of Future Past, y actual protagonista de The Umbrella Academy en Netflix, compartió con sus seguidores, y con toda la comunidad, que es transgénero y se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es hombre ni mujer.

"Hola amigos. Me gustaría compartir con ustedes que soy trans, mis pronombres son él y ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto, de estar aquí, de haber llegado a este lugar en mi vida", escribió Page en una carta.