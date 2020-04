$!Puedes cocinar sabroso y sin sal con estos consejos

La sal, en excesos, no es buena para tu salud y seguramente ya lo sabes. Esto no quiere decir que no puedas consumirla, pero deberías moderarte o incluso buscar alternativas más saludables como la sal marina o la sal del Himalaya.

El abuso en el consumo de sal está asociado a un montón de problemas de la salud. De hecho, tienes más riesgos de sufrir hipertensión arterial. Y esta situación se agrava si se suma a otros hábitos poco saludables como el tabaco, el consumo excesivo de alcohol o el sedentarismo. Por eso, si quieres empezar a reemplazar el uso excesivo de sal, te damos estos consejos para condimentar tus comidas y que incluso sean mucho más sabrosas.



Prueba el azafrán