$!Qué diferencias hay entre HBO Max, HBO Now y HBO Go

HBO MAX es, básicamente, un servicio de streaming pensado para competir en la misma liga que Netflix, Disney + o Amazon Prime. Tiene un costo de 14 dólares mensuales. Además de todo lo que habitualmente puedes encontrar en HBO, también hay otras películas y series como Friends, The Big Bang Theory o Rick and Morty. Pero además de esto, una gran cantidad de películas de Warner Bros y películas exclusivas, como será el estreno de la Justice League en la versión de Zack Snyder, que está prevista para estrenarse en 2021.

HBO Max fue finalmente lanzado en los Estados Unidos y se suma a los servicios ya existentes de HBO Go y HBO Now. A muchos usuarios les despertó un montón de dudas al respecto de este nuevo servicio y cuáles son las diferencias con los ya existentes. Por eso, a la espera del próximo lanzamiento en Latinoamérica, aquí te explicamos cada uno de los servicios.

¿En qué se diferencia entonces a HBO Go y Now? Si ya tienes un cableoperador de TV en vivo, usarás la app de HBO Go para el streaming de estos programas en otros dispositivos. Si no tienes HBO a través de un cableoperador, usarás la app de HBO Now para su streaming. Ahora, si quieres todo el contenido, más el exclusivo de Max, deberás suscribirte al servicio que acaba de lanzarse.

La buena noticia es que cuando Max llegue a Latinoamérica, que se espera lo haga antes de fin de año, aquellos que ya tengan contratado HBO tendrán una actualización automática. Así que, ya sabes, solo te queda esperar a que el servicio llegue a tu región.