$!¿Qué es el coito interrumpido y cómo puede afectar a la mujer?

Por otro lado, para poder lograr la interrupción total, el hombre debe tener en cuenta no solo la eyaculación, si no también la pre eyaculación, razón por la cual esta práctica no es absolutamente segura y no resulta efectiva para prevenir embarazos no deseados. Otro factor a tener en cuenta, es que al realizar esto, no hay protección contra enfermedades o infecciones de transmisión sexual, y por lo tanto, la mujer queda expuesta a las mismas.