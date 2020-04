$!¿Qué es el embarazo ectópico?

Durante el embarazo, a veces las cosas no salen tal como las planeamos. Una de esas circunstancias se producen con un embarazo ectópico. Es muy importante que lo trate el profesional correspondiente como una ginecóloga, para no correr ningún riesgo. ¡Toma nota de todo esto para estar atenta!

Puede que parezca duro, pero los embarazos ectópicos no pueden llegar a término. Hay varias maneras de constatar uno ectópico. Entre sus síntomas se encuentran que no te venga el período, náuseas, frecuencia en las ganas de ir al baño y molestia en las mamas.

Pero más allá de esto, con una ecografía avalada por un profesional se puede ver que el feto no está alojado en el útero. Puede que sea doloroso saber que no puede continuar la gestación, pero los efectos colaterales de llevarla a cabo no son buenos.

Puedes tener mareos, sangrados vaginales, dolor en la zona y en otras partes del cuerpo, y lo que más se teme con todo esto es que se desarrolle una hemorragia masiva o “explote” el lugar donde se alojó el óvulo.



A tener en cuenta