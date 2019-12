$!Qué es la responsabilidad afectiva y por qué deberías tenerla en cuenta

‘Esto no implica que responsabilidad afectiva nos asegure que «nadie nos dañe», «que nada nos de dolor» y «que se haga lo que queremos». Tanto como el derecho a la defensa de un acusado no es «que siempre me declaren inocente de todo acto». Son, si queremos pensarlo en la praxis, herramientas para establecer relaciones que tiendan a una mayor igualdad, en contextos profundamente desiguales; porque efectivamente, los roles de género sí nos oprimen (no importa cuánta voluntad haya por parte de un sector de la sociedad en negarlo)’, explica la doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires Magdalena López en un un artículo para el medio LatFem.

Durante una jornada de charlas en la Clínica Psicológica de la Escuela de Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la psicoanalista chilena Constanza Michelson expresó que la responsabilidad afectiva contemplaría ‘hacerse cargo de no enamorar a alguien que no se está dispuesto a amar’ y señaló que la problemática con el término es que existe una superposición del plano moral en la vida erótica.