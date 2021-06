$!Qué hace actualmente Cameron Díaz

Siendo una de las actrices de Hollywood mejor paga y con mayores éxitos, un buen día Cameron Díaz se alejó de la pantalla y se retiró de la actuación.

En 2020, Díaz fue madre de Raddix Madden, fruto de su matrimonio con el músico Benjamin Madden. Y su maternidad fue uno de los motivos por los cuales decidió alejarse del mundo de la actuación y de la pantalla grande.

"No vamos a publicar fotos o compartir más detalles, con la excepción de que es muy, muy linda", dijo en su momento la pareja, al compartir la noticia de su nacimiento. Y ahora, en una entrevista con Quarantined with Bruce, la actriz explicó los motivos: "Tener que estar en un set de rodaje, ya sabes, 14 horas, 16 horas al día lejos de ella no podría hacerlo en este momento".