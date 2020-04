$!Qué hacer para evitar que el aislamiento incida negativamente en el comportamiento de tu mascota

Los cambios de rutina no afectan solamente a los humanos. De hecho, si tienes un perro es probable que él también experimente que algo ha cambiado. Y si bien no entiende los motivos, percibe que las cosas están funcionando de manera diferente y esto podría afectar en su conducta.

Intenta respetar las rutinas de salida y de paseo de tu perro. Alrededor de Latinoamérica hay diferentes normativas, así que trata de prestarle mucha atención a la manera en la que debes hacerlo, siempre respetando el distanciamiento social y tratando de que sea breve, pero productivo.

Juega con él, intenta generar esos momentos y espacios de recreación para tu perro. Si está más tiempo en casa de lo habitual, lo normal es que tenga mucha energía que necesite descargar. No dejes de prestarle atención a estos momentos.

No acudas al veterinario, a no ser que lo necesites con suma urgencia. Sin embargo, puedes consultar telefónicamente o por correo electrónico ante cada cambio que notes en su conducta. Y trata de no propiciar estos cambios. Por ejemplo, no modifiques su dieta ni le des comida que no acostumbre a comer habitualmente.

Por último, intenta no generar hábitos nuevos que no podrás sostener cuando la situación vuelva a la normalidad. No permitas que se suba a la cama, que duerma contigo, que se suba a los sillones o que coma en otros espacios que no son los indicados. El perro generará un nuevo hábito y si no puedes sostenerlo o tolerarlo cuando la rutina se normalice, solo lograrás confundirlo.