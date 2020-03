$!Qué son y cómo suceden los orgasmos involuntarios

Por si no lo sabías, el orgasmo se produce en el momento culmine de una masturbación o relación sexual. Hay orgasmos masculinos y femeninos y todos son tan distintos como las personas que habitan la tierra.

Generalmente, el orgasmo es algo anhelado que queremos que suceda, porque viene de la mano de la excitación sexual, pero hoy aprenderás que no siempre es así. Llamamos orgasmos involuntarios o espontáneos a aquellos se presentan sin que queramos en cualquier momento o lugar.

En el trabajo, haciendo deporte o en una reunión con amigos, todo puede pasar. Es algo que sucede a nivel corporal y no a nivel mental como sí pasa con el deseo. Por eso es tan difícil de controlar. No es que podemos dejar de pensar en algo que nos excita y se cortará. Esta problemática no funciona así.



Consecuencias