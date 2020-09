$!¿Qué sucede con el agua dulce en el mundo?

El 70% de la superficie del planeta Tierra está cubierto por agua, por lo que quizás deberíamos replantearnos el nombre de nuestro planeta, ¿verdad? Sin embargo, pese a que su volumen permanece constante en alrededor de 1.386.000.000 kilómetros cúbicos, esto no significa que sea una fuente constante para el uso de la humanidad. Es que el 97,5% de esta agua no es potable, por lo que no es apta para el consumo humano.

Según especialistas en ambiente y cambio climático, a medida que la densidad poblacional siga creciendo a los números actuales, para el 2050 habrá una crisis del agua potable, puesto que su demanda se incrementará en un 55%. La mayor parte del consumo de este bien finito tendrá que ver con la agricultura, que hoy representa el 70% del uso mundial de agua dulce. Más del 20% de su uso tiene fines energéticos.



¿Qué podemos hacer?