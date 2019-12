$!¿Qué te está diciendo tu cerebro cuando tienes un 'déjà vu'?

La fundación Fundéu BBVA asesorada por la Real Academia Española dice que, en lugar de 'déjà vu', se puede usar la palabra ‘paramnesia’, que se define como ‘alteración de la memoria por la que el sujeto cree recordar situaciones que no han ocurrido o modifica algunas circunstancias de aquellas que se han producido’.

Es por eso que, cuando lo atraviesas, tu cerebro te puede estar diciendo: ‘enfócate en una cosa a la vez’. Si no prestas atención, es más probable que experimentes un 'déjà vu' porque algunas situaciones las puedes haber vivido mientras tu atención estaba enfocada en otra persona, otro hecho o lugar. Un ejemplo es cuando uno usa el celular al mismo tiempo que realiza otra actividad.

O tal vez tu cerebro te diga: ‘sí has vivido esto’. En ese caso, es tu memoria la que está fallando. A veces, uno simplemente siente la sensación de familiaridad porque sí pasó por la situación y no la recuerda.

Cuando tus ojos están abiertos, siempre hay uno que es dominante. Es al que el organismo le confía la información, el de mayor agudeza visual. Este ojo a veces se adelanta a mandar imágenes al cerebro, de objetos o momentos que ve de reojo y se alojan en el subconsciente. Entonces, cuando realmente centras la atención en eso, sientes que lo has vivido pero no: solamente lo has visto unos nanosegundos antes.

Todavía queda mucho por investigar en este terreno. Ni siquiera se sabe aún si experimentar esta sensación es algo positivo o negativo para el cerebro, o qué tipo de información puede brindar.