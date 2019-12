Quién es Adut Akech, la refugiada sudanesa que hoy es "la modelo del año"

Pero Adut no olvida de dónde viene y se convirtió en embajadora de la ONU para concientizar sobre la problemática de los refugiados . así como las desigualdades dentro del mundo de la moda.

Al recibir el premio, Adut no dudó en subir al escenario para brindar un discurso inspirador. "Este premio es para los y las jóvenes que se sienten representados y validados con mi trabajo. Quiero que nunca tengan miedo de soñar en grande como alguna vez lo hice yo. A ellos, les digo: sea lo que sea aquello que quieras hacer, tanto si es modelar, como actuar o dedicarte a la medicina, nunca deberías dudar de ti mismo. No permitas que el mundo te convenza de que no es posible".