$!Quién es Billie Eilish: todos los detalles sobre la artista del momento

Hace ya mucho tiempo que la joven estadounidense Billie Elish se ha vuelto famosa, pero definitivamente los Grammys la elevaron a otro nivel. Probablemente, el nombre de Billie Eilish nunca se había escuchado tanto como lo hizo el pasado 26 de enero, cuando esta muchacha se llevó no 1, ni 2, sino 5 de los 6 premios a los que estaba nominada.



Los Grammys: la victoria y polémica Billie se ganó los 4 galardones, cosa que solo ha ocurrido dos veces, contando la de este año, en las 62 ediciones de los Grammys. Naturalmente, fue coronada Mejor Artista Nuevo (lo que no fue precisamente una sorpresa), pero por WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? también consiguió las estatuillas correspondientes a Mejor Álbum Vocal Pop (aunque Pop es una manera controvertida de definir el estilo musical de este en particular) y Álbum del Año, una de las más codiciadas de la noche. Por esta última, se ganó el título de la artista más joven en conseguir el premio, con solo 18 años recién cumplidos. Además, Bad Guy, una de las canciones que sacó como sencillo junto con el álbum mencionado, le valió otras dos enormes victorias: Canción del Año y Grabación del Año.

En general, no se pone en duda su calidad como artista, pero mucha gente cree que la manera en la que arrasó con la última entrega de los premios más importantes del mundo de la música es, por lo menos, controvertida. Su amplia victoria sobre Ariana Grande, quien no parecía muy contenta luego de ver que no se llevó ninguno de los grandes premios, y Lana del Rey, que tampoco se llevó nada, despertó la polémica que se disparó en las redes. De todos modos, una cosa es segura: la popularidad de Billie Eilish va en ascenso, así que tal vez quieras saber algunas cosas sobre artista que no deja de sorprendernos.

Su música Nació en Los Ángeles el 18 de diciembre de 2001. Fue educada en casa, al igual que su querido hermano, Finneas O’Connell, con quien escribe y produce muchas de sus canciones y videoclips. De hecho, él recibió los premios junto a Billie. Las canciones y los temas que tocan suelen tener que ver con las experiencias que ellos atraviesan, pero también se inspiran en situaciones ficticias para crearlas. Así, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, toca varios tópicos como la depresión u otros monstruos que no nos dejan dormir y que no siempre vemos representados. Además, el álbum fue grabado en su propia casa gracias a los conocimientos de Finneas en materia de producción musical.



La carrera de los hermanos O’Connell Imaginarás que, por su edad, la carrera de Billie Eilish no comenzó hace mucho tiempo. Tenía tan solo 13 años cuando publicó en SoundCloud Ocean Eyes, la canción de Finneas que luego Billie grabó a petición de uno de un profesor de baile. Esto ocurrió en 2015, y en 2016 subieron a YouTube con una cuenta ya oficial el videoclip en el que se muestra la coreografía creada por ella misma. Ambos lanzamientos fueron un éxito, así que, ¿por qué no hacerlo de vuelta? En febrero de 2017, sacó la canción Bellyache con su propio video, que también tuvo una excelente recepción. Así continuó escribiendo, produciendo y grabando temas junto con la infaltable ayuda de su hermano. Todos ellos fueron recopilados en un EP lanzado en agosto de ese año, y posteriormente salieron algunas canciones más.