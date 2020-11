$!¿Quieres saber qué te dice? Esta app transforma los maullidos de tu gato en palabras

"Siempre hago un chiste y es que los perros pueden entender el lenguaje humano, pero no hablarlo. El problema con los gatos es que no les importa lo que digas. Posiblemente entiendan, pero no dan ningún indicio de hacerlo. Sin embargo, sin dudas tienen su propio vocabulario", aseguró el ingeniero Javier Sánchez, creador de la aplicación.

Sánchez conoce a fondo estas aplicaciones. El ingeniero supo trabajar en Alexa, el asistente de voz de Amazon, que funciona como Siri de Apple y Google Assistant.

Y tú, ¿te animas a probarlo con tu mascota?