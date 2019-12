$!Regala diferente: ideas para sorprender a todos en navidad

Si te has quedado sin ideas o simplemente quieres optar por algo más original, este artículo es justamente lo que estabas necesitando. Apostamos aquí a movernos por un año de los obsequios tradicionales para sorprender a nuestros seres queridos con alternativas diferentes y más personalizadas.

Aquí, algunas ideas.

Regala experiencias

Diversos estudios han comprobado que la verdadera felicidad no la brindan los bienes materiales sino las experiencias y relaciones sociales. Por eso, te proponemos que en lugar de obsequiar prendas de ropa o algún objeto, optes por un voucher válido para una cena, un día de spa y relax, un pequeño viaje. No es necesario contar con mucho presupuesto ya que lo que importa aquí no es el valor económico sino el hecho de pensar qué podría disfrutar la otra persona y querer compartir un momento juntos.

¡Hazlo con tus manos!

Ningún objeto podrá reemplazar el amor con el que puedes fabricar algo tú mismo. Un retrato, una caja pintada para organizar objetos, un cuadro para la pared, las opciones son muchas y lo cierto es que no tienes que ser una gran artista para hacerlo sino que solo se trata de ponerle muchas ganas por la persona que tanto quieres.