$!Remover el maquillaje antes de dormir es fundamental: 4 razones

Puede que no lo recuerdes muy a menudo, pero la piel es un órgano más de nuestro cuerpo. Por eso, aunque estés muerta de sueño siempre la prioridad es quitar el maquillaje de tu rostro. Mientras más exhaustiva sea la limpieza mejor quedará tu piel y aquí te damos 4 razones por las que deberías hacerlo.

La piel respira y los poros son los agujeros por donde lo hace. Este no es un dato menor, por eso, si te estás preguntando qué puede pasar si no me desmaquillo, ésta en una de las respuestas. El maquillaje se acumula y tapa tus poros, lo que después puede ocasionar exceso de grasa y esto, a su vez, da lugar a los famosos granitos. Otra cosa para tener en cuenta es que se acumulan las células muertas en todo tu rostro.

Luchar contra la irritación

¿Sabías que todos los días el cuerpo genera partículas para regenerar tu piel? Es un trabajo constante que el cuerpo hace, como un aliado, para hidratar y regenerar tu cutis. Si no nos quitamos el maquillaje entorpecemos el trabajo natural del cuerpo. Y la acumulación de grasa y químicos de los productos pueden generar erupciones e hinchazón.

Proteger a las pestañas

¿Cuánta máscara de pestañas corrió por nuestros ojos a lo largo del tiempo? El problema está en que si te vas a dormir o pasas todo el día con el rostro cubierto, ya que lo que logras es secar a las pestañas. Luego se debilitarán y por esta razón será mucho más difícil pintarlas, porque incluso se pueden caer. Por eso es crucial que limpies tu rostro y no uses demasiado máscaras a prueba de agua ya que son más difíciles de quitar.

Prevenir la sequedad y arrugas